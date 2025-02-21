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Новости > Сильные гарантии безопасности для Украины нуждаются в поддержке США, — Рютте

Сильные гарантии безопасности для Украины нуждаются в поддержке США, — Рютте

Агата Кловская
21.02.25 12:49
165
Сильные гарантии безопасности для Украины нуждаются в поддержке США, — Рютте

Гарантии безопасности для Украины от Европы «будут нуждаться» в поддержке со стороны США. Это необходимо для сдерживания России. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время выступления словацком Университете Коменского.

По словам Рютте, в НАТО существует широкое согласие с тем, что Украине нужно предоставить надежные гарантии безопасности. И сейчас Нидерланды и Дания, Великобритания и Франция обсуждают этот вопрос.

Генсек отметил, что именно поэтому на этой неделе состоялось две встречи европейских лидеров в Париже с целью скоординировать европейскую поддержку мирного соглашения в Украине.

Рютте заявил, что оптимистично относится к инициативе президента США Дональда Трампа положить конец войне РФ против Украине.

«Но мы все согласны также с тем, что мы должны быть уверены в том, что любая мирная сделка должна иметь твердые гарантии безопасности. Мы также согласны с тем, что сильные гарантии безопасности, если они предоставляются европейскими странами, нуждаются в поддержке со стороны Соединенных Штатов, не в виде „сапог на земле“ (отправки войск)», — добавил генсек.

Он объяснил, что поддержка гарантий безопасности со стороны США обеспечит сдерживание, а также позволит получить «определенные возможности».

Напомним, Рютте сделал заявление о мире в Украине.

Тэги: Украина, Марк Рютте, гарантии безопасности

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