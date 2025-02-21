В Украине школьные медали заменят свидетельством о получении образования с отличием

В школах Украины вместо золотых и серебряных медалей будут выдавать свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием. Об этом сообщила Служба образовательного омбудсмена.

Отмечается, что в результате изменений требуется обновление ряда нормативно-правовых документов, в частности приказом вносятся изменения в порядок заказа документов о базовом среднем образовании и полном общем среднем образовании.

Теперь вместо свидетельства о получении полного общего среднего образования (для лиц, награжденных серебряной медалью За достижения в учебе) и свидетельства о получении полного общего среднего образования (для лиц, награжденных золотой медалью За высокие достижения в обучении) будет выдаваться свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием.

Отметим, что в августе 2024 года образовательный омбудсмен направил письмо Министерству образования и науки и профильному комитету Верховной Рады с предложением пересмотреть систему награждения выпускников школ золотой и серебряной медалями.

Напомним, руководители школ Киева будут самостоятельно решать, вводить ли карантин.