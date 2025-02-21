США «улучшили» соглашение о ресурсах Украины, — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа передали Украине «улучшенный» проект соглашения между странами о полезных ископаемых. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Соответствующую информацию подтвердили украинский и американский чиновники, а также три осведомленных источника, отмечает СМИ. Последние считают, что этот вариант сделки кажется «более вероятным».

Издание утверждает, что несколько помощников Зеленского призвали его подписать обновленное предложение во избежание дальнейшего столкновения с Трампом и позволить ему обосновать дальнейшую поддержку Украины со стороны США.

«В последнем проекте произошло значительное улучшение, и он отвечает украинскому законодательству», — заявил один из источников.

Напомним, Трамп готов предложить Украине новые условия сырьевой сделки.