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Новости > Макрон призвал принять «массивный оборонный план» Европы

Макрон призвал принять «массивный оборонный план» Европы

Агата Кловская
21.02.25 11:25
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Макрон призвал принять «массивный оборонный план» Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейцев в течение следующих недель принять стратегические решения по обороне Европы и совместному европейскому финансированию для закупки и изготовления оружия. Об этом он сказал в прямом эфире в соцсети X, отвечая на вопросы пользователей.

«Стратегическое пробуждение должно привести нас к решению о массивном оборонном плане и существенных инвестициях в Европу и принять эти стратегические решения уже в ближайшие недели», — заявил он, добавив, что отстаивает идею введения совместного европейского финансирования, чтобы «покупать и производить больше».

По мнению президента Франции, Европе будет очень тяжело иметь объединенную армию, однако создать общие возможности для обороны возможно, иначе она не увеличит свою автономию от США.

Франция отдельно должна повысить долю своего оборонного бюджета.

«Все страны, находящиеся на передовой (как Польша), тратят 4 или 5% своего валового внутреннего продукта, в то время, как мы находимся на уровне 2%. У нас были такие цифры в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах, когда еще продолжалась холодная война. Затем упала Берлинская стена, и мы гораздо меньше инвестировали. Это закончилось», — объяснил он.

Макрон не исключил введение специальных сберегательных продуктов для финансирования отдельных оборонных программ.

«Мы вступаем в то время, когда каждый из нас должен спросить себя, что мы можем сделать для французской нации и Республики? И в этом смысле такой сберегательный продукт был бы очень хорошей идеей», — сказал он.

В то же время глава государства не допускает возвращения в Франции обязательной военной службы.

Напомним, Франция поддерживает Украину и берет ответственность за мир в Европе.

Тэги: Европа, Эммануэль Макрон

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