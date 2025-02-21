Келлог должен убедить Зеленского закончить войну, — Волц

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог, который в эти дни находится в Киеве, должен убедить президента Украины Владимира Зеленского закончить войну с РФ. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Волц.

«Является ли существующая реальность в интересах Украины? Или в интересах Европы? Безусловно, не в интересах России или американского народа, чтобы эта война продолжалась вечно, вечно, вечно. Следовательно, ключевой частью его разговора была помощь президенту Зеленскому понять, что эта война должна закончиться», — сказал Волц.

По его словам, американцы не сомневаются в способности президента США Дональда Трампа «не только справиться с Путиным, но и справиться со сложностью доведения этой войны до конца».

Напомним, Трамп настроен быстро двигаться в переговорах по мирному соглашению в Украине.