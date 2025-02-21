Спикер Джонсон оценил вероятность новой помощи США Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что в Конгрессе не поддерживается идея утверждения нового пакета финансирования на нужды Украины. Об этом он сказал в четверг, 20 февраля, в интервью на Конференции консервативных политических действий (CPAC).

«Слушайте, этого никто не хочет», — сказал Джонсон, отвечая на вопросы ведущего о новом пакете помощи Украине.

«Мы должны положить этому конец. И я могу сказать, что наши европейские союзники также понимают необходимость этого. Это длится слишком долго. По некоторым оценкам, Россия потеряла почти 700 тысяч военнослужащих, а может и больше. Украинцы понесли большие потери. Мы должны закончить конфликт. Президент Трамп прав. Пора положить этому конец. И он — грубая сила. Я думаю, что он сможет это сделать», — сказал Джонсон.

Напомним, Трамп поддержал идею размещения в Украине европейских войск.