В России готовятся объявить о «победе» в войне к третьей годовщине вторжения, — ГУР

Пропагандисты, а также спецслужбы страны-оккупанта Российской Федерации (РФ) получили указание из Кремля по продвижению «победных» нарративов к годовщине полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Целью информационной кампании врага является:

— разжигание разочарования среди украинского общества;

— дестабилизация ситуации внутри Украины;

— дискредитация Украины среди государств-партнеров, которые предоставляют критически важную военную помощь.

Согласно данным ГУР, среди ключевых нарративов врага будут:

— «Запад предал Украину»;

— «Мнение европейцев и украинцев не волнует ни Москву, ни Вашингтон»;

— «США и Россия обо всем договорились за спиной Украины»;

— «Украинская власть — нелегитимная»;

— «Украинская армия проигрывает на фронте»;

— «Коррупционеры у Украины воруют миллиарды долларов американской помощи».

В том же числе в России планируют также объявить о якобы «победе» в войне к «круглой дате» — 24 февраля 2025-го. Также могут звучать заявления и о «победе России над НАТО» из-за того, что пропаганда врага долгое время описывала полномасштабную войну, как войну против Альянса.

В частности спецслужбам в Кремле приказали использовать в информационно-психологических кампаниях активизацию дипломатических усилий новой администрации президента США по завершению полномасштабной войны и двустороннюю встречу делегаций в Саудовской Аравии.

«Одна из ключевых целей новых кремлевских методичек для пропаганды России — статус изолированного цивилизованным миром агрессора и военного преступника прикрыть плащ-пальтом якобы готовой к мирному урегулированию „конструктивной стороны конфликта“», — пишет ГУР и добавляет, что для европейских союзников Украины Россия планирует применить штамп «врагов мира».

Напомним, РФ хочет сменить власть в Украине, чтобы возобновить войну с тройной силой.