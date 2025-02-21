США и Россия тайно обсудили Украину в Швейцарии, — СМИ

Представители России и США неоднократно тайно встречались в Швейцарии для обсуждения вопроса завершения войны в Украине. Встречи проходили в последние месяцы, в том числе и на той неделе. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на трех собеседников, осведомленных по этому вопросу.

Собеседники описали эти переговоры как «дополнительный канал» с некоторыми контактами, происходящими во время переходного периода после победы президента Дональда Трампа на выборах 5 ноября 2024 года.

Участники этих переговоров имеют дипломатический опыт и опыт безопасности, они не госслужащие. Сначала не было ясно, были ли они направлены их правительствами.

Имена переговорщиков источники назвать отказались, но отметили, что, по крайней мере, небольшое количество советников Трампа знают об этих встречах.

«Многие другие детали остаются непонятными, включая повестку дня встреч, то, когда они начались и присутствовали ли на них украинцы. Но эти встречи освещают закулисные усилия США и России по поиску путей прекращения войны в Украине, несмотря на почти полную заморозку официальных контактов во времена предшественника Трампа, бывшего президента Джо Байдена», — пишет Reuters.

Один из источников агентства описал переговоры в Швейцарии как неофициальный диалог, направленный на улучшение коммуникации и обмен идеями, а не на разработку конкретных предложений.

Два источника сообщили, что, по крайней мере, одна встреча состоялась в Женеве на той неделе, когда в Германии проходила Мюнхенская конференция по безопасности.

СМИ отмечает, что обращалось за комментариями в Совет национальной безопасности Белого дома, украинское правительство и Министерство иностранных дел России, но они не ответили на запросы.

Напомним, Путин прокомментировал переговоры с США.