РФ хочет сменить власть в Украине, чтобы возобновить войну с тройной силой, — Bloomberg

Россия пытается посеять раздор среди украинских политиков. После этого Кремль планирует возобновить войну с новой силой. Об этом сообщает Bloomberg.

Анонимный источник издания заявил, что украинские спецслужбы убеждены, что ключевая цель России — поссорить всех украинских политиков между собой, если выборы за президентское кресло состоятся. По его данным, после первого удара Россия нанесет следующий, а именно — возобновит войну с тройной силой после смены власти.

В то же время Bloomberg пишет, что выборы теоретически могут состояться, но только при условии, что США и другие союзники введут свои войска после прекращения огня и будут патрулировать линию фронта. Однако стоит заметить, что американский президент Дональд Трамп ранее исключил направление своих войск в Украину.

Напомним, Путин заявил, что Россия якобы готова вернуться к переговорам с Украиной.