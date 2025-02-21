В «Укрэнерго» сообщили об отключениях в пятницу, 21 февраля

В пятницу в регионах Украины будут применяться отключения для промышленности и бизнеса. Об этом сообщило «Укрэнерго».

«Время применения ограничений: 06:00 — 20:00. Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется», — говорится в сообщении.

Энергетики напомнили, что причина временных ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак

При этом время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

«Необходимость экономного потребления электроэнергии будет сохраняться в течение всех суток», — добавили в «Укрэнерго».

Напомним, РФ пыталась сорвать импорт электроэнергии из ЕС.