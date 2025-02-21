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Новости > За сутки ВСУ уничтожили еще 1280 оккупантов. Сводка Генштаба за 21 февраля

За сутки ВСУ уничтожили еще 1280 оккупантов. Сводка Генштаба за 21 февраля

Агата Кловская
21.02.25 09:21
38
За сутки ВСУ уничтожили еще 1280 оккупантов. Сводка Генштаба за 21 февраля

Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 1280 российских оккупантов, а также 52 артиллерийские системы, 18 ББМ и 12 танков. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян за весь период великой войны ориентировочно составили:

— личного состава — около 864 860 (+1280) человек,

— танков — 10 146 (+12) ед,

— боевых бронированных машин — 21 130 (+18) ед,

— артиллерийских систем — 23 462 (+52) ед,

— РСЗО — 1 295 (+4) ед,

— средств ПВО — 1 080 (+2) ед,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 26 156 (+135) ед,

— автомобильной техники и автоцистерн — 38 104 (+143) ед,

— специальной техники — 3 753 (+1) ед.

Напомним, Трамп назвал число потерь Украины и РФ в войне.

Тэги: Генштаб, потери россиян в войне

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