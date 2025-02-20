Судья Марина Барсук и ее муж, похоже, работают на российских оккупантов, - СМИ

Судья Марина Барсук и ее муж Николай Барсук, похоже, очень давно работают на российский олигархат и ОПГ. Марине Барсук якобы представился случай обогатиться за счет Фукса, ФСБ и Солнцеских ОПГ, пишет издание Шепетовка.



СМИ ранее уже писали о якобы "неслыханном богатстве и тесных связях с олигархами Фуксом и Коломойским судьи Северного апелляционного суда Марины Барсук". Ныне служительница Фемиды Марина Барсук якобы стремится возглавить этот суд, чтобы еще эффективнее “работать на благо государства”.

Далее издание Шепетовка пишет следующее (цитируем):

"Не менее интересной является и история мужа Барсук – довольно известного столичного адвоката Виктора Барсука. В своей жизни подвигов он совершил немало – и все они приносили ему пусть и сомнительную славу, но однозначно золотую монету. Особенно активно зарабатывать капиталы Барсук стал уже при Петре Порошенко, когда начал работать как «черный юрист» на известного Александра Грановского, который «смотрит» от Петра Порошенко по всей юридической сфере и Связного по судам.

Гражданин Грановский, который формально является нардепом, в Раде всю каденцию появлялся изредка и разве что в столовой. Многочисленные тайные встречи, на которых решались вопросы государственной важности, он проводил преимущественно в дорогих киевских ресторанах, из-за чего за пять депутатских лет существенно прибавил в весе. Не так политически, как физически, но что поделаешь, такая работа. После того, как Грановский решал вопрос базово, техническую часть дела он передавал Барсуку – а тот уже занимался практической частью дела. С помощью владельцев адвокатского объединения “EQUITY «(ранее» FCLEX”) Виктора Барсука и Олега Малиневского Грановский ввязался в многочисленные юридические войны и большую часть из них выиграл. Дело здесь, конечно, скорее не в высокой компетентности юристов, а в том, что Порошенко с Грановским имели ручные судьи, однако факт остается фактом – именно Барсук с товарищем готовили все документы для грязных дел предыдущей власти.

Так, компания “EQUITY «три года назад защищала интересы ООО» Трейд Коммодити” в Высшем хозяйственном суде Украины. Помните спор по тендерам на поставку топлива для» Укрзализныци”, прогремевшей на всю Украину, на сумму около 162 млн. грн? Деньги, по сути, были украдены у государства, но Барсук добился в суде разблокирования закупок в пользу «ТК». А уже в 2017 году Национальное антикоррупционное бюро задержало заместителя министра обороны Игоря Павловского за растрату полторы сотни миллионов на закупки топлива – как раз в сотрудничестве с «ТК».

На пресс-конференции после ареста Павловского «Трейд Коммодити» пыталось отмыться от скандала устами Андрея Адамовского и Владимира Трофименко. Первый является бизнес-партнером Грановского, с которым они вместе отжимали в 2014 году ТРЦ Sky Mall. Юридическую поддержку им обеспечивали именно Барсук и Довбенко.

Благодаря избирательному правосудию НАБУ и его лояльности к людям Порошенко, козлом отпущения сделали Павловского-а от связанного с Грановским «ТК» отвязались быстро. Интересно, что Трофименко основал строительную компанию “Нест”, деятельность которой тоже ведет угадайте какая-нибудь адвокатская группа? Правильно – “EQUITY”.

Барсук и его товарищ Малиневский используют рейдерские схемы ведения дел: по принципу «карусели» вменяют тот же суд рядом одинаковых исков, чтобы в конце концов истец смог избрать заранее подкупленного судью, который и выносит правильное решение.

По такой схеме они украли у эстонского инвестора SkyMall, а позже. столичный бизнес-центр “Горизонт-Парк” – у крупного украинского банка с итальянским капиталом. Поддельные решения суда “черные юристы” использовали, чтобы признать недействительным договор купли-продажи бизнес-центра и получить его в руки абсолютно даром. Банк дважды отражал атаки рейдеров, которые, используя частного нотариуса и поддельные решения судов, дважды перерегистрировали спорное имущество.

Но одним из самых скандальных дел, которые вел Барсук, было представление интересов Романа Насирова, которого обвиняют в краже у государства более двух миллиардов гривен. Он лично сопровождал носилки с бессознательным Насировым в Феофании, а затем сражался за него в Соломенском суде. Народный депутат Сергей Лещенко публично обвинил Грановского в том, что высшее руководство государства руками Грановского выводит из-под удара Насирова. “По моей информации, к схеме касается Александр Грановский. Он является автором этого сценария, а центр его управления находится в Администрации Президента», – заявил Лещенко. СМИ писали о том, что юристы готовили правовой блицкриг в лучших традициях юридического рейдерства. Продумано было абсолютно все, вплоть до цвета одеяла, в которое заматывали немощного Насирова.

Деньги для Виктора Барсука не пахнут. Поэтому он защищал в суде и птицефабрику «Гавриловские цыплята», отличившуюся в ряде громких дел. Напомним, ГПУ провела множество обысков и задержала владельцев агрохолдинга Марину и Евгения Сигалов по обвинению в обустройстве огромного птичьего могильника на Киевщине. Об экологической катастрофе жители самой Гавриловки и окрестных сел буквально кричали, но это долго было никому неинтересно. Птицефабрику обвинили в причинении ущерба на сумму более двухсот миллионов, было открыто и уголовное дело. Но в конце концов “EQUITY” добилась того, чтобы Сигалов выпустили под залог.

Судья Марина Барсук

Кроме того, Барсу защищал скандального мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в краже почти сотни миллионов гривен на схеме покупки завода «земляков».

Также юристы компании Барсука защищали близкого товарища Грановского Сергея Березенко, который в 2015 году был кандидатом в народные депутаты от БПП на 205 округе в Чернигове. Более того, ценность Грановского для Барсука настолько высока, что ради него юрист готов даже «бросить» своих клиентов. Самых известных случаев два. Первый связан с владельцем группы «АИС» Дмитрием Святашем. При этом Грановский и Барсук могут и «бросить» клиента. Как в случае с народным депутатом от группы «Возрождение» Дмитрием Святашем, владельцем группы компаний «Автоинвестстрой». В 2018 году Барсук представлял интересы «АИС» и по любимой схеме подал в подконтрольный Грановскому суд сразу кучу исков. А дальше все просто-Грановский решил отжать успешный бизнес и дал команду, чтобы «АИС» суд проиграла. Барсук потерял клиента, зато изрядно набил карманы. По такому же принципу проиграло сразу ряд судов ПАО «Автокраз», вошедшей в орбиту интересов Грановского. Сам Порошенко, впрочем, не раз пытался откреститься и от Малиневского, и от Барсука.

Вот только журналисты программы «Схемы» отсняли его встречу с «черными юристами» в одном из столичных ресторанов.



Еще одно журналистское расследование выявило, что Грановский через Барсука и его людей прячет от декларирования десяток элитных авто. Так, единственная зарегистрированная на самом Грановском машина – «Тойота Ленд Крузер-200» – ранее принадлежала гражданке Вите Афониной, жене Вячеслава Афонина, работавшего в одной из фирм Барсука. На него также записано “Мерседес Вито” – авто сопровождения Грановского. Сам Афонин, кстати, беден как церковная мышь.

“Ауди А8”, на которой частенько ездит Грановский, записана на Елену Барсук, которая тоже работала в компании нашего героя. Еще одна “Ауда” формально принадлежит Виктору Потиенко, о котором есть упоминание в декларации жены Виктора Барсука Анжелики Лабунской. Он заплатил Барсукам миллион гривен за отчуждение движимого имущества – того же автомобиля “Ауди”, купленного у юриста. Правда, заработал он за пять лет несчастные 20 тыс грн, поэтому непонятно, откуда деньги. Так же разбросаны по друзьям и коллегам Барсука еще несколько авто Грановского – “Тойота Ленд Крузер-200”, “Мерседес” S600 и так далее".