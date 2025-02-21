В Китае зафиксировали новую болезнь, от которой слепнут дети

Эксперты из Государственной ключевой лаборатории офтальмологии в Китае выявили новую болезнь. Они описали сверхострую наружную дисфункцию сетчатки, которая развивается у детей через одну-две недели после перенесенной высокой температуры и вызывает резкую потерю зрения.

Указывается, что болезнь проявляется внезапной двусторонней слепотой, сужением поля зрения, нарушением цветовосприятия и ночной слепотой.

В опыте участвовали восемь детей в возрасте трех-семи лет.

Добавляется, что, невзирая на тяжелые симптомы, у большинства малышей зрение частично восстановилось в течение года.

Сообщается, что оптическая когерентная томография выявила повреждения эллипсоидной зоны (участок сетчатки, отвечающий за световосприятие) и наружной пограничной мембраны.

Информируется, что электроретинография продемонстрировала снижение активности колбочек и палочек даже после улучшения зрения.

Ученые говорят: «Через год у 88% детей острота зрения достигла 20/40 (возможность читать текст на расстоянии шести метров), у 50% – 20/25 (норма для вождения)».

По их словам, увы, остаточные нарушения сохранились: на снимках ОКТ видны повреждения вне центра сетчатки.

Специалисты сравнили эту болезнь аутоиммунным энцефалитом, предположив, что антитела атакуют сетчатку.

Резюмируется, что воспаление может быть спровоцировано лихорадкой, но точный механизм заболевания неизвестен до сих пор.

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