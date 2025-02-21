Ученые поведали о пикантной пользе быстрой ходьбы для мужчин

Эксперты из Вэньчжоуской больницы интегрированной традиционной китайской и западной медицины рассказали о пикантной пользе быстрой ходьбы для мужчин. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что высокая скорость ходьбы связана с более низким риском развития эректильной дисфункции у мужчин.

Сперва специалисты собрали информацию о темпе ходьбы подопытных и их физическом здоровье, после чего эти данные были проанализированы с помощью менделевской рандомизации.

Поясняется, что данный статистический метод позволяет установить причинно-следственную связь между конкретным воздействием и интересующим исходом.

Сказано, что ученые заинтересовались генетически запрограммированной скоростью ходьбы, а не высокой подвижностью, достигнутой с помощью тренировок.

Оказалось, что наследственно детерминированная способность быстро ходить коррелирует с низкой вероятностью развития импотенции.

Было выдвинуто мнение, что ходьба в высоком темпе незаметно улучшает состояние сосудов и способствует поддержанию нормального веса.

Сообщается, что эти факторы оказывают защитное действие на мужское здоровье: сохраняют оптимальный кровоток в половом члене и снижают риск развития сахарного диабета, ведущего к дефициту тестостерона (мужского полового гормона).

Резюмируется, что поощрение мужчин к быстрой ходьбе может стать эффективной стратегией для снижения частоты возникновения эректильной дисфункции.

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