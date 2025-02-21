Британцы рассказали, как режим сна влияет на долголетие

Медики из Великобритании поведали, как режим сна влияет на долголетие. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что жесткий режим сна способен снижать вероятность возникновения опасных заболеваний и преждевременного летального исхода на 48%.

Были проанализированы данные более 61 тысячи людей.

Специалисты несколько лет оценивали закономерности сна подопытных с использованием алгоритмов и специальных устройств, а также следили за показателями смертности.

Оказалось, что люди, которые спят семь-восемь часов в сутки, но каждый раз ложатся спать и просыпаются в разное время, чаще сталкиваются с инсультами и сердечнососудистыми заболеваниями.

Сообщается также, что стабильный режим сна может снизить вероятность возникновения опасных заболеваний и раннего ухода из жизни на 48%.

Впрочем, подчеркивается, что важен не только режим: сон продолжительностью менее шести часов или более девяти часов также может негативно повлиять на здоровье, в том числе на эмоциональное состояние.

Ранее китайцы назвали идеальную позу для сна.