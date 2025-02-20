Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетят Вашингтон на следующей неделе. Об этом сообщил советник по национальной безопасности США Майк Волц в интервью Fox News.

Отвечая на вопрос о шансах на достижение мирного соглашения между Россией и Украиной, он сказал: «Мы работаем со всеми сторонами, и следующим шагом будет создание технических групп, которые займутся более подробными деталями».

По словам Волца, в рамках мер по урегулированию «кризиса в Украине» на следующей неделе в Вашингтон должны прибыть президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер.

Напомним, Франция поддерживает Украину и берет ответственность за мир в Европе.