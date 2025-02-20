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Новости > Трамп назвал число потерь Украины и РФ в войне

Трамп назвал число потерь Украины и РФ в войне

Александр Панько
20.02.25 15:36
163
Трамп назвал число потерь Украины и РФ в войне

Президент США Дональд Трамп оценивает потери России в войне с Украиной в 900 тысяч военных, Украина потеряла в войне, по его словам, около 700 тысяч. Об этом заявил американский лидер во время брифинга в Майами.

«Я считаю, что Россия потеряла 900 тысяч солдат, я думаю, что Украина потеряла, вероятно, 700 тысяч, и это ужасно, видны части тел, по всем полям, по всем. Мы их всех видим очень точно через спутники», — сказал Трамп.

Американский президент отметил, что спутниковые снимки полей боев напоминают «современную версию Геттисберга» (битва под Геттисберге — самое кровопролитное сражение Гражданской войны в США, произошло в 1863 году).

«Это не американские солдаты, это даже не солдаты с Ближнего Востока в случае Украины, России, но это люди, это преимущественно молодые люди из России и Украины, которых просто уничтожают, это равные поля, и пуля идет, и пуля только останавливается, когда касается кого-то. Люди, погибшие в этой битве, — солдаты, молодые солдаты, в некоторых случаях старые солдаты, потому что у них заканчиваются люди», — заявил Трамп.

Напомним, Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России в войне.

Тэги: Дональд Трамп, потери, война в Украине

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