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Новости > По Украине вводят «локальные карантины», ограничения уже в 16 областях

По Украине вводят «локальные карантины», ограничения уже в 16 областях

Агата Кловская
20.02.25 14:25
163
По Украине вводят «локальные карантины», ограничения уже в 16 областях

В 16 областях Украины из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ внедряют противоэпидемические мероприятия. В отдельных регионах могут применять «локальный карантин». Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«В частности речь идет о дистанционном обучении в отдельных классах школ, учебных заведениях, ограничении количества посетителей в учреждениях и других противоэпидемических мероприятиях — чтобы остановить распространение и передачу ОРВИ и стабилизировать ситуацию», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за неделю с 10 по 16 февраля в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели 206 653 человека, из них 60% — дети. В больницы доставлены 2 130 взрослых и 3 276 детей с осложнениями.

Кроме того, в 21 регионе Украины зафиксирована циркуляция вирусов гриппа, что обусловливает рост заболеваемости. Специалисты прогнозируют, что до апреля вирус гриппа будет доминировать над коронавирусом.

Врачи напоминают, что эффективным способом профилактики гриппа и ОРВИ остается ежегодная вакцинация. Прививки против гриппа можно делать в течение всего эпидсезона, вакцины доступны в аптеках. По состоянию на 16 февраля против гриппа вакцинировались 109 913 человек.

Напомним, Руководители школ Киева будут самостоятельно решать, вводить ли карантин.

Тэги: Украина, здоровье, карантин

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