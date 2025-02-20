Трамп готов предложить Украине новые условия сырьевой сделки, — Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа может попытаться заключить упрощенное соглашение с Украиной о полезных ископаемых, чтобы быстро заключить сделку. Затем будут обсуждаться подробные условия, например, какой частью огромных ресурсов Украины будут владеть США. Об этом сообщает Reuters.

Планы изменились после того, как на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский отклонил детальное предложение США, согласно которому Вашингтон получил бы 50% важнейших полезных ископаемых Украины, включая графит, уран, титан и литий, который является ключевым компонентом в аккумуляторах электромобилей.

Этот эпизод ясно показал, что достижение полной сделки займет время, говорят источники. Но Трамп хочет, чтобы пакт с Украиной был заключен до того, как потенциально разрешить большую военную поддержку США Киеву или двигаться вперед с попыткой посредничества в официальных мирных переговорах между Украиной и Россией, чтобы положить конец трехлетней войне, последовавшую за вторжением Москвы на территорию соседа.

Напомним, Трамп пригрозил Зеленскому и заявил, что возобновит сделку по редкоземельным минералам.