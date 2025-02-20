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Новости > СМИ узнали о планах Европы по миротворцам в Украине

СМИ узнали о планах Европы по миротворцам в Украине

Агата Кловская
20.02.25 12:49
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СМИ узнали о планах Европы по миротворцам в Украине

Страны Европы могут отправить в Украину своих миротворцев, которые будут следить за прекращением огня. Ожидается, что в контингент войдут до 30 тысяч солдат. Об этом сообщает The Washington Post и пост журналиста The Times Ларисы Браун в соцсети X.

Как рассказали WP неназванные чиновники, в последние дни в Европе начались более серьезные консультации об отправке миротворцев в Украину. Это произошло после того, как США направили европейским странам опросник о том, какие силы и оборудование они могут выделить для Украины.

Источники издания отметили, что последний обсуждаемый в Европе вариант предусматривает создание сил «заверения» или «сдерживания», в которые войдут от 25 тысяч до 30 тысяч солдат. Миротворцев не будут размещать на линии фронта, но они будут готовы ответить, если Россия возобновит агрессию.

При этом, как добавили собеседники WP, для миротворцев может быть предусмотрено подкрепление за пределами Украины на случай, если им потребуется быстро наращивать численность и перемещаться.

Два чиновника уточнили, что Франция провела более глубокое планирование и пришла к выводу, что может выделить для Украины 10 тысяч военных. При этом другие европейские союзники остаются более беспокойными или имеют ограниченные вооруженные силы.

В то же время Лариса Браун утверждает, что предварительный план отправки миротворцев в Украину предусматривает:

— развертывание под руководством Европы до 30 000 военнослужащих в ключевых городах, портах и ​​критически важных объектах национальной инфраструктуры по всей Украине. Их не будет на востоке;

— технический мониторинг границы с использованием разведывательной авиации, спутников в космосе и беспилотников для обеспечения «полной картины происходящего».

— защита воздушного пространства и возобновление коммерческих полетов, а также возможность «отслеживать и отбивать атаки».

— поддержкой будут выступать американские самолеты, базирующиеся в Румынии и Польше и готовые ответить в случае необходимости, а также крупные сухопутные войска на восточной границе, готовые к переброске.

Напомним, Трамп поддержал идею размещения в Украине европейских войск.

Тэги: Украина, Европа, войска

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