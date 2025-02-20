Франция поддерживает Украину и берет ответственность за мир в Европе, — Макрон

Франция берет на себя ответственность за то, чтобы в Европе царил мир. Для страны это фундаментальный интерес. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.

Глава французского государства рассказал, что у него был долгий разговор с коллегами из Евросоюза, а также Канады, Исландии и Норвегии.

«Позиция Франции и ее партнеров ясна и едина. Мы хотим прочного и надежного мира в Украине. Мы поддерживаем Украину и будем выполнять все наши обязанности по обеспечению мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом», — заверил Макрон.

Он уточнил, что Европа разделяет цель, которую разделяет президент США Дональд Трамп, — завершить агрессивную войну России против Украины.

При этом, по его словам, усилия Европы по достижению мира будут продолжаться в соответствии со следующими принципами:

— Украина всегда должна быть вовлечена и ее права должны уважать;

— мир должен быть прочным и сопровождаться надежными и заслуживающими доверия гарантиями;

— необходимо учитывать интересы безопасности европейцев.

Также Макрон добавил, что есть необходимость увеличения расходов на оборону и безопасность и наращивания потенциала для Европы. По этому вопросу решения будут приняты в ближайшие дни и недели.

Напомним, лидеры западных стран резко отреагировали на нападки Трампа на Зеленского.