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Новости > Трамп пригрозил Зеленскому и заявил, что возобновит сделку по редкоземельным минералам

Трамп пригрозил Зеленскому и заявил, что возобновит сделку по редкоземельным минералам

Александр Панько
20.02.25 11:58
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Трамп пригрозил Зеленскому и заявил, что возобновит сделку по редкоземельным минералам

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается возобновить сделку по редкоземельным минералам, иначе президент Украины Владимир Зеленский не будет «слишком доволен». Также американской лидер был возмущен тем, как в Украине приняли министра финансов Соединенных Штатов. Об этом сообщает CNN.

«Я думаю, что я возобновлю это соглашение. Да, я думаю, что я собираюсь восстановить это соглашение, вы знаете, мы увидим, что произойдет, но я собираюсь восстановить его, иначе он (Зеленский) будет не слишком счастлив», — сказал Трамп.

Кроме того, он возмутился по поводу того, что с министром финансов США Скоттом Бессентом якобы вели себя «довольно грубо» во время недавнего визита в Киев, где Украина отклонила соглашение по редкоземельным минералам.

«Скотт Бессент действительно поехал туда, и с ним обращались довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему „нет“, а Зеленский спал и не мог встретиться с ним. Он поехал туда, чтобы подписать документ, и вернулся с пустыми руками. Они не подписали документ», — заявил Трамп.

Однако отметим, что Зеленский встречался с Бессентом и есть даже фото с их встречи.

Напомним, США настаивают на более широком контроле ресурсов Украины.

Тэги: Дональд Трамп, ресурсы, Владимир Зеленский

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