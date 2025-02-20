В США в воздухе столкнулись самолеты, есть погибшие

На юге Аризоны в США 19 февраля в результате столкновения двух небольших самолетов в воздухе погибли два человека. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сообщения властей.

По данным следователей по безопасности полетов, на борту каждого самолета находились по два человека, когда они столкнулись в региональном аэропорту Марана на окраине Тусона.

Как сообщает Национальный совет по безопасности на транспорте, ведущий расследование, самолет Cessna 172 совершил аварийную посадку, а Lancair 360 MK II упал на землю возле взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Полицейское управление Мараны подтвердило, что двое погибших находились на борту одного самолета, и заявило, что спасатели не имели возможности оказать им медицинскую помощь.

Полиция не сообщила, в каком самолете они находились, но оператор самолета Cessna (коммерческая летная школа AeroGuard) заявила, что двое ее пилотов не пострадали.

Как известно, за последний месяц в Северной Америке произошло четыре крупных авиационных катастрофы. Последняя из них связана с самолетом авиакомпании Delta, опрокинувшимся на крышу при посадке в Торонто, а также со смертельной катастрофой пригородного самолета на Аляске.

Напомним, в США пассажирский самолет столкнулся в воздухе с вертолетом, погибли 18 человек.