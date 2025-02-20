Трамп заявил, что мир близок к Третьей мировой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Третья мировая война «не так уж далеко», но выразил уверенность, что она не произойдет во время его президентства. Об этом он сказал, выступая на саммите Института будущих инвестиционных инициатив в Майами, цитирует его CNN.

«По всему миру я быстро двигаюсь к прекращению войн, урегулированию конфликтов и восстановлению мира на планете — я хочу мира, и я не хочу видеть, как... всех убивают», — сказал он.

«И посмотрите на продолжающиеся смерти на Ближнем Востоке, и на смерти, которые происходят на войне между Россией и Украиной, и мы собираемся положить этому конец», — добавил Трамп.

При этом Трамп заявил, что если бы администрация бывшего президента США Джо Байдена осталась у власти на еще один срок, то ее политика привела бы к началу Третьей мировой войны уже в течение года.

Напомним, Трамп сделал жесткое заявление с угрозами Зеленскому.