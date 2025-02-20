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Новости > Путин заявил, что Россия якобы готова вернуться к переговорам с Украиной

Путин заявил, что Россия якобы готова вернуться к переговорам с Украиной

Александр Панько
20.02.25 10:33
158
Путин заявил, что Россия якобы готова вернуться к переговорам с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы «готовности» России возобновить переговоры по завершению войны против Украины. Заявление главы Кремля приводит ТАСС и «РИА-Новости».

Диктатор «положительно оценил» переговоры между американской и российской делегациями в Эр-Рияде. Ему доложили, что чиновники США, которые участвовали во встрече, были «открыты к совместной работе».

Он добавил, что «без повышения доверия между Россией и США» найти решение для завершения войны против Украины «невозможно».

«Россия никогда не отказывалась от контактов с европейцами, Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной. Это наши партнеры по этим переговорам отказались... Хотят (переговоров) — пожалуйста. Пусть ведут эти переговоры, и мы будем готовы вернуться за стол переговоров», — отметил Путин.

Также российский диктатор уточнил, что он «с удовольствием» проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Но просто встречи недостаточно, потому что «надо добиться проработки самых важных вопросов, в том числе по Украине».

Напомним, Путин прокомментировал переговоры с США.

Тэги: Украина, Владимир Путин, переговоры

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