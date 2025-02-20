Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Лидеры западных стран резко отреагировали на нападки Трампа на Зеленского

Лидеры западных стран резко отреагировали на нападки Трампа на Зеленского

Агата Кловская
20.02.25 10:22
179
Лидеры западных стран резко отреагировали на нападки Трампа на Зеленского

Лидеры западных стран осудили высказывания Дональда Трампа о президенте Украины Владимире Зеленском. Они не считают последнего «диктатором».

Канцлер Германии Олаф Шольц, который заявил, что «просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского».

«Это правда: Владимир Зеленский — избранный глава государства Украина», — сказал он изданию Spiegel.

Шольц добавил, что тот факт, что очередные выборы не могут проводиться в разгар войны, соответствует требованиям Конституции Украины и избирательного законодательства.

«Никто не должен утверждать обратное», — констатировал Шольц.

Канцлер напомнил, что именно Россия во главе с Владимиром Путиным начала войну в Украине.

«Украина уже почти три года защищается от беспощадной российской агрессии. День за днем», — уточнил он.

Также не осталась в стороне и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, назвав такие выпады Трампа «абсурдными».

«Если вы посмотрите на реальный мир, а не просто запустите твит, то вы знаете, кто в Европе вынужден жить в условиях диктатуры: люди в России, люди в Беларуси», — сказала она в интервью телерадиокомпании ZDF.

Бербок подчеркнула, что народ Украины и его правительство каждый день борются за свою свободную демократию.

«И мы поддерживаем их как европейцев на их пути к Европейскому Союзу. Так что вместе мы сможем защитить наши демократии в Европе», — добавила она.

На комментарии Трампа о Зеленском отреагировал и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, который считает подобное «глубоко необоснованным».

«Я думаю, что это (заявление Трампа,) глубоко необоснованно и безосновательно. Это всенародно избранный президент с подавляющим большинством голосов, которого полномасштабная война застала в середине его срока», — отметил он.

Не согласен с мнением Трампа о Зеленском и президент Финляндии Александр Стубб.

«Финляндия поддерживает Украину всеми возможными способами. Стубб подчеркнул, что Финляндия поддерживает украинскую конституцию и демократически избранного президента Владимира Зеленского», — констатировал он.

Стубб также как и Шольц напомнил, что агрессивную войну начали исключительно Россия и глава Кремля Владимир Путин.

«Наша задача — обсудить с Трампом, каковы будут последствия, если Путин получит то, что он хочет», — сказал Стубб.

В свою очередь, президент Чехии Петр Павел, отрицая тезис Трампа о Зеленском, спросил, какой была бы ценность выборов, проведенных в стране, которая уже 3 года противостоит агрессии со стороны соседней ядерной державы.

«Как организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована оккупационными войсками, а вся страна находится под ежедневными обстрелами? Называть президента такой страны диктатором — это надо иметь большой цинизм», — отметил он в соцсети Х.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддерживает Зеленского как «демократически избранного лидера» и опровергает идею Трампа о проведении выборов.

«Премьер-министр выразил свою поддержку президенту Зеленскому как демократически избранному лидеру Украины и сказал, что вполне разумно приостановить выборы в военное время, как это сделала Великобритания во время Второй мировой войны», — говорится в пресс-релизе по итогам разговора британского премьера с Зеленским.

Кроме того, Стармер вновь заявил о своей поддержке возглавляемых США усилий по достижению прочного мира в Украине, который «удержит Россию от любой будущей агрессии».

А лидер британской Консервативной партии Британии Кеми Баденок высказалась достаточно четко: «президент Зеленский — не диктатор».

«Он является демократически избранным лидером Украины, который мужественно противостоит незаконному вторжению Путина. Под моим руководством и под руководством следующих премьер-министров-консерваторов мы были и всегда будем вместе с Украиной», — констатировала она.

В то же время она добавила, что президент Трамп прав в том, что Европа должна сделать свой вклад — и это касается и Великобритании.

«Мы должны быть серьезными. Я поддержу премьер-министра в вопросе увеличения расходов на оборону — на его столе лежит полностью профинансированный план, который должен довести их до 2,5%. Это должен быть минимальный уровень», — отметила Баденок.

Также она дала совет премьеру Британии Киру Стармеру — «следует взяться за дело, сесть на самолет в Вашингтон и продемонстрировать свое лидерство».

«Мы не можем позволить себе ошибиться», — заверила Баденок.

Президент Украины Владимир Зеленский не оставил без внимания такую поддержку западных партнеров.

«Спасибо вам за поддержку!», — написал он.

Напомним, Трамп сделал жесткое заявление с угрозами Зеленскому.

Тэги: Европа, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Комментарии

Статьи

05.02.25 12:33

Взгляд на каменный век: жизнь, смерть и огонь в древней Украине

Автор: Александр Панько

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
20.02.25 13:25

Трамп готов предложить Украине новые условия сырьевой сделки, — Reuters

20.02.25 12:49

СМИ узнали о планах Европы по миротворцам в Украине

20.02.25 12:23

Франция поддерживает Украину и берет ответственность за мир в Европе, — Макрон

20.02.25 11:58

Трамп пригрозил Зеленскому и заявил, что возобновит сделку по редкоземельным минералам

20.02.25 11:24

В США в воздухе столкнулись самолеты, есть погибшие

20.02.25 11:13

Трамп заявил, что мир близок к Третьей мировой

20.02.25 10:33

Путин заявил, что Россия якобы готова вернуться к переговорам с Украиной

20.02.25 10:10

В ЦИК рассказали, готовятся ли к выборам

20.02.25 09:48

Трамп сделал жесткое заявление с угрозами Зеленскому

20.02.25 12:49

СМИ узнали о планах Европы по миротворцам в Украине

20.02.25 09:40

Путин прокомментировал переговоры с США

20.02.25 09:36

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России в войне

19.02.25 11:49

ЕС готовит военную помощь Украине на €6 млрд, — СМИ

19.02.25 10:54

В Киев прибыл спецпредставитель США Кит Келлог

19.02.25 10:21

Трамп сделал заявление по итогам встречи РФ и США в Саудовской Аравии

19.02.25 10:10

Зеленский назвал компромисс, на который никогда не пойдет ради мирного соглашения

19.02.25 09:42

В Госдепе озвучили итоги переговоров с РФ

19.02.25 09:25

За сутки оккупанты потеряли еще 1300 солдат. Сводка Генштаба за 19 февраля

18.02.25 14:38

В Кремле озвучили позицию по Украине в ЕС и НАТО

13.02.25 15:38

В Минобороны рассказали, сколько добровольцы по «Контракту 18-24» будут находиться на фронте

14.02.25 16:47

Шведы поведали о небывалой пользе брокколи

14.02.25 14:58

Ученые рассказали, сколько раз должен отжиматься человек

14.02.25 16:06

Трамп дал загадочную характеристику ЕС

13.02.25 16:02

Ученые заявили, что обезвоживание ускоряет старение

14.02.25 12:02

У Трампа странно высказались по поводу украинских территорий

14.02.25 15:52

Глава Минздрава США сделал скандальное заявление по поводу ситуации в стране

14.02.25 11:45

Трамп объяснил, почему выступает против членства Украины в НАТО

17.02.25 07:20

Китай пообещал всецелую поддержку Украины

13.02.25 14:01

Италия призвала Трампа подключить ЕС к переговорам по Украине

Фото и Видео
Путин прокомментировал переговоры с США
Путин прокомментировал переговоры с США
Путин прокомментировал переговоры с США
Путин прокомментировал переговоры с США
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В Лос-Анджелес пришли новые беды
В Лос-Анджелес пришли новые беды
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Зеленский сказал, когда закончится война
Зеленский сказал, когда закончится война
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди