Лидеры западных стран резко отреагировали на нападки Трампа на Зеленского

Лидеры западных стран осудили высказывания Дональда Трампа о президенте Украины Владимире Зеленском. Они не считают последнего «диктатором».

Канцлер Германии Олаф Шольц, который заявил, что «просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского».

«Это правда: Владимир Зеленский — избранный глава государства Украина», — сказал он изданию Spiegel.

Шольц добавил, что тот факт, что очередные выборы не могут проводиться в разгар войны, соответствует требованиям Конституции Украины и избирательного законодательства.

«Никто не должен утверждать обратное», — констатировал Шольц.

Канцлер напомнил, что именно Россия во главе с Владимиром Путиным начала войну в Украине.

«Украина уже почти три года защищается от беспощадной российской агрессии. День за днем», — уточнил он.

Также не осталась в стороне и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, назвав такие выпады Трампа «абсурдными».

«Если вы посмотрите на реальный мир, а не просто запустите твит, то вы знаете, кто в Европе вынужден жить в условиях диктатуры: люди в России, люди в Беларуси», — сказала она в интервью телерадиокомпании ZDF.

Бербок подчеркнула, что народ Украины и его правительство каждый день борются за свою свободную демократию.

«И мы поддерживаем их как европейцев на их пути к Европейскому Союзу. Так что вместе мы сможем защитить наши демократии в Европе», — добавила она.

На комментарии Трампа о Зеленском отреагировал и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, который считает подобное «глубоко необоснованным».

«Я думаю, что это (заявление Трампа,) глубоко необоснованно и безосновательно. Это всенародно избранный президент с подавляющим большинством голосов, которого полномасштабная война застала в середине его срока», — отметил он.

Не согласен с мнением Трампа о Зеленском и президент Финляндии Александр Стубб.

«Финляндия поддерживает Украину всеми возможными способами. Стубб подчеркнул, что Финляндия поддерживает украинскую конституцию и демократически избранного президента Владимира Зеленского», — констатировал он.

Стубб также как и Шольц напомнил, что агрессивную войну начали исключительно Россия и глава Кремля Владимир Путин.

«Наша задача — обсудить с Трампом, каковы будут последствия, если Путин получит то, что он хочет», — сказал Стубб.

В свою очередь, президент Чехии Петр Павел, отрицая тезис Трампа о Зеленском, спросил, какой была бы ценность выборов, проведенных в стране, которая уже 3 года противостоит агрессии со стороны соседней ядерной державы.

«Как организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована оккупационными войсками, а вся страна находится под ежедневными обстрелами? Называть президента такой страны диктатором — это надо иметь большой цинизм», — отметил он в соцсети Х.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддерживает Зеленского как «демократически избранного лидера» и опровергает идею Трампа о проведении выборов.

«Премьер-министр выразил свою поддержку президенту Зеленскому как демократически избранному лидеру Украины и сказал, что вполне разумно приостановить выборы в военное время, как это сделала Великобритания во время Второй мировой войны», — говорится в пресс-релизе по итогам разговора британского премьера с Зеленским.

Кроме того, Стармер вновь заявил о своей поддержке возглавляемых США усилий по достижению прочного мира в Украине, который «удержит Россию от любой будущей агрессии».

А лидер британской Консервативной партии Британии Кеми Баденок высказалась достаточно четко: «президент Зеленский — не диктатор».

«Он является демократически избранным лидером Украины, который мужественно противостоит незаконному вторжению Путина. Под моим руководством и под руководством следующих премьер-министров-консерваторов мы были и всегда будем вместе с Украиной», — констатировала она.

В то же время она добавила, что президент Трамп прав в том, что Европа должна сделать свой вклад — и это касается и Великобритании.

«Мы должны быть серьезными. Я поддержу премьер-министра в вопросе увеличения расходов на оборону — на его столе лежит полностью профинансированный план, который должен довести их до 2,5%. Это должен быть минимальный уровень», — отметила Баденок.

Также она дала совет премьеру Британии Киру Стармеру — «следует взяться за дело, сесть на самолет в Вашингтон и продемонстрировать свое лидерство».

«Мы не можем позволить себе ошибиться», — заверила Баденок.

Президент Украины Владимир Зеленский не оставил без внимания такую поддержку западных партнеров.

«Спасибо вам за поддержку!», — написал он.

Напомним, Трамп сделал жесткое заявление с угрозами Зеленскому.