В ЦИК рассказали, готовятся ли к выборам

Сейчас Центральная избирательная комиссия не готовится к выборам. В то же время, к голосованию онлайн или почтой Украина пока не готова. Об этом в интервью Радио Свобода заявил глава ЦИК Олег Диденко.

Он акцентировал, что выборы — «это не место для экспериментов».

«Они очень, с одной стороны, сложны будут и, с другой стороны, очень ответственны. Поэтому какие-то кардинальные нововведения — это очень опасные вещи, которые могут негативно повлиять и дестабилизировать ситуацию», — пояснил Диденко.

Глава Центризбиркома добавил, что для проведения выборов нужно, чтобы в Украине наступил мир, отменили военное положение и чтобы после этого «было достаточно времени для изменения законодательства и должной подготовки избирательного процесса».

Напомним, Зеленский сделал новое заявление о выборах.