Санта Димополус помогает развивать российский бизнес Prive7 в Дубаи, - СМИ

Участница «Фабрики звезд», певица и танцовщица из Украины Санта Димопулос в очердной раз попала в скандал из-за открытой поддержки российского бизнеса. Об этом сообщает сайт Акценты.

Как пишет издание, соответствующее рекламное фото было опубликовано в соцсети Instagram на странице российского филиала салона красоты Prive7 Dubai в ОАЭ.

Совладельцей сети салонов Prive7 с основным офисом в Москве и несколькими салонами в регионах рф является российская визажистка Ирина Митрошкина, с которой дружит Санта Димопулос. Вторым совладельцем значится Сузанна Карпова.

Ранее певицу Санту Димопулос уже неоднократно упрекали в дружбе с россиянами. Однако, Санта Димопулос заявила, что все ее друзья-россияне имеют «правильные ориентиры», но какие именно — не назвала.

В начале 2024 года Санта Димопулос разозлила украинцев «новогодней» фотосессией на Бали. И дело не в отдыхе во время войны, а в сотрудничестве с фотографом из Санкт-Петербурга.