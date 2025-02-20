Стало известно о небывалой пользе шампиньонов

Эксперты из онкологического центра City of Hope в Дуарте (США) поведали о небывалой пользе шампиньонов. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что экстракт этих грибов способен положительно влиять на иммунную систему и замедлять рост раковых клеток.

Поясняется, что важную роль в этом процессе играют полисахариды, в том числе β-глюканы, содержащиеся в грибах.

Было доказано, что эти вещества активизируют иммунные реакции организма.

Во время опыта на мышах с онкологическими заболеваниями применение экстракта шампиньонов повысило активность Т-клеток, что указывало на улучшение иммунного ответа.

Также сообщается, что клинические испытания с участием восьми людей с раком простаты подтвердили данные, полученные на животных.

Добавляется, что улучшение показателей работы иммунной системы испытуемых стало дополнительным доказательством эффективности полисахаридов в составе шампиньонов.

Кроме этого оказалось, что комбинированное использование экстракта шампиньонов с иммунотерапией оказывает более выраженный эффект, улучшая выживаемость и восстановление пациентов по сравнению с традиционными методами лечения.

Впрочем, подчеркивается, что перед включением шампиньонов в лечебное питание необходимы дополнительные исследования.

Ранее диетолог из США дала весьма необычный совет.