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Новости > Американцы доказали библейскую версию сотворения мира

Американцы доказали библейскую версию сотворения мира

Агата Кловская
20.02.25 06:11
112
Американцы доказали библейскую версию сотворения мира

Физики Паоло Бассани и Жоау Магейхо из Корнеллского университета в США сделали громкое заявление. Они уверяют, что доказали библейскую версию сотворения мира.

Так, в их работе сказано, что Земля и Вселенная возникли именно так, как об этом написано в Библии.

Обосновать это удалось с помощью математического языка.

Указывается, что специалисты брали за основу механизм, разработанный математиком Андреем Марковым.

Сообщается, что, изучив исследования, они пришли к выводу, что Вселенная возникла из хаоса, как описано в древней книге.

Добавляется, что из этой картины складывается упорядоченный мир со стойкой материей, неизменной скоростью света и привычной гравитацией.

При этом ученые информировали о несостыковках в Ветхом Завете: говорится, что если в Библии Бог предстает антропоморфным существом с конечностями, то в рамках Вселенной его можно описать как симбиоз вибрации и энергии, определяющей все мировые процессы.

Ранее профессор из Израиля рассказал о поисках Ковчега Завета.

Тэги: ученые, Библия, мир, наука

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