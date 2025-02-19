Трамп настроен быстро двигаться в переговорах по мирному соглашению в Украине, — Волц

Президент Соединенных Штатов собирается как можно быстрее урегулировать завершение войны России против Украины. Президент Дональд Трамп настроен покончить с войной навсегда. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Волц.

По словам советника Трампа по нацбезопасности, американский лидер «настроен действовать очень быстро» в вопросе урегулирования войны между Украиной и Россией. Об этом Волц заявил после многочасовой встречи между Москвой и Вашингтоном, состоявшейся в Саудовской Аравии.

«Войну в Украине нужно завершить навсегда», — отметил Волц.

Советник Трампа подчеркнул, что американский президент считает «бесконечную войну в Украине неприемлемой».

Напомним, Трамп сделал заявление по итогам встречи РФ и США в Саудовской Аравии.