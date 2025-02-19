ЕС согласовал 16 пакет санкции против России, — СМИ

Послы стран Евросоюза согласовали 16-й пакет санкций против России в ответ на ее полномасштабную агрессию против Украины. Об этом сообщил редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк в соцсети X в среду, 19 февраля.

«ЕС только согласовал новый пакет санкций против России. 16 с момента полномасштабного вторжения в Украину три года назад. Официально будет одобрен министрами иностранных дел ЕС в понедельник», — написал он.

Эту информацию подтвердил высокопоставленный европейский дипломат в комментарии для Интерфакс-Украина. По его словам, это решение — «четкий сигнал со стороны ЕС: наша линия остается неизменной».

«Мы продолжаем поддерживать Украину и продолжаем применять санкции против российского агрессора, потому что это правильно, защищая международные правила и порядок и защищая суверенитет и территориальную целостность Украины», — подчеркнул он.

Напомним, ЕС готовит военную помощь Украине на €6 млрд.