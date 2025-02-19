Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Трамп поддержал идею размещения в Украине европейских войск

Трамп поддержал идею размещения в Украине европейских войск

Александр Панько
19.02.25 14:39
118
Трамп поддержал идею размещения в Украине европейских войск

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поддержал идею размещения европейских вооруженных сил в Украине для миротворческой миссии. По его словам, размещение европейских войск в Украине — «это замечательно». Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Мар-а-Лаго, сообщает «Европейская правда».

«Если они (европейцы) хотят это сделать, то это замечательно. Я — за. Если они хотят это сделать. Я думаю, это будет прекрасно», — подчеркнул американский лидер.

Трамп добавил, что «если мы заключим мирное соглашение», то американские войска не отправят в Украину, «поскольку мы очень далеко».

«Но размещение (европейских) войск там было бы прекрасно. Я бы не возражал против этого», — заверил Трамп.

Напомним, Британия может отправить войска в Украину.

Тэги: Европа, войска, Дональд Трамп, война в Украине

Комментарии

Статьи

05.02.25 12:33

Взгляд на каменный век: жизнь, смерть и огонь в древней Украине

Автор: Александр Панько

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.02.25 15:18

Санта Димополус помогает развивать российский бизнес Prive7 в Дубаи, - СМИ

19.02.25 13:38

Буданов сделал заявление о мирных переговорах без участия Украины

19.02.25 12:29

Британия готова направить истребители Typhoon для поддержания мира в Украине, — The Times

19.02.25 11:49

ЕС готовит военную помощь Украине на €6 млрд, — СМИ

19.02.25 11:31

Франция созывает вторую встречу по Украине

19.02.25 11:15

В работе столичного метро произошел масштабный сбой

19.02.25 10:54

В Киев прибыл спецпредставитель США Кит Келлог

19.02.25 10:21

Трамп сделал заявление по итогам встречи РФ и США в Саудовской Аравии

19.02.25 10:10

Зеленский назвал компромисс, на который никогда не пойдет ради мирного соглашения

19.02.25 11:49

ЕС готовит военную помощь Украине на €6 млрд, — СМИ

19.02.25 10:54

В Киев прибыл спецпредставитель США Кит Келлог

19.02.25 10:21

Трамп сделал заявление по итогам встречи РФ и США в Саудовской Аравии

19.02.25 10:10

Зеленский назвал компромисс, на который никогда не пойдет ради мирного соглашения

19.02.25 09:42

В Госдепе озвучили итоги переговоров с РФ

19.02.25 09:25

За сутки оккупанты потеряли еще 1300 солдат. Сводка Генштаба за 19 февраля

18.02.25 14:38

В Кремле озвучили позицию по Украине в ЕС и НАТО

18.02.25 11:35

США и Россия начали переговоры в Саудовской Аравии

18.02.25 10:53

ЕС готовит военный контингент для Украины, — СМИ

18.02.25 10:47

США назвали цель переговоров с Россией в Саудовской Аравии

13.02.25 15:38

В Минобороны рассказали, сколько добровольцы по «Контракту 18-24» будут находиться на фронте

14.02.25 16:47

Шведы поведали о небывалой пользе брокколи

14.02.25 14:58

Ученые рассказали, сколько раз должен отжиматься человек

14.02.25 16:06

Трамп дал загадочную характеристику ЕС

13.02.25 11:32

Китайцы выявили неожиданный вред от одиночества

13.02.25 16:02

Ученые заявили, что обезвоживание ускоряет старение

14.02.25 12:02

У Трампа странно высказались по поводу украинских территорий

12.02.25 16:48

В пяти областях превышен порог заболеваемости гриппом и COVID

13.02.25 13:08

Германия обвинили Трампа в уступках Путину

14.02.25 11:45

Трамп объяснил, почему выступает против членства Украины в НАТО

Фото и Видео
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В Лос-Анджелес пришли новые беды
В Лос-Анджелес пришли новые беды
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Зеленский сказал, когда закончится война
Зеленский сказал, когда закончится война
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
В Музее Второй мировой войны показали фильм об операции «Курск»
В Музее Второй мировой войны показали фильм об операции «Курск»
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди