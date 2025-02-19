Трамп поддержал идею размещения в Украине европейских войск

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поддержал идею размещения европейских вооруженных сил в Украине для миротворческой миссии. По его словам, размещение европейских войск в Украине — «это замечательно». Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Мар-а-Лаго, сообщает «Европейская правда».

«Если они (европейцы) хотят это сделать, то это замечательно. Я — за. Если они хотят это сделать. Я думаю, это будет прекрасно», — подчеркнул американский лидер.

Трамп добавил, что «если мы заключим мирное соглашение», то американские войска не отправят в Украину, «поскольку мы очень далеко».

«Но размещение (европейских) войск там было бы прекрасно. Я бы не возражал против этого», — заверил Трамп.

Напомним, Британия может отправить войска в Украину.