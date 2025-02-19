Буданов сделал заявление о мирных переговорах без участия Украины

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что мирные переговоры должны проходить при участии всех сторон конфликта. Об этом он заявил в интервью Defence24.

У руководителя ГУР спросили о его отношении к мирным переговорам без прямого участия Украины, и считает ли он, что такие переговоры приведут к длительному и справедливому решению конфликта.

«Окончательные и эффективные переговоры между враждующими странами невозможны без участия всех сторон конфликта», — заявил Буданов в ответ.

Напомним, Трамп сделал заявление по итогам встречи РФ и США в Саудовской Аравии.