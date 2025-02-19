ЕС готовит военную помощь Украине на €6 млрд, — СМИ

Евросоюз рассматривает выделение нового пакета военной помощи для Украины на сумму не менее шести миллиардов евро, чтобы укрепить стратегическую позицию страны перед переговорами с РФ. Об этом со ссылкой на три дипломатических источника сообщает Politico.

В рамках пакета Евросоюз планирует предоставить Украине 1,5 млн артиллерийских снарядов, системы противовоздушной обороны и технику для украинских бригад.

Потенциально стоимость пакета может вырасти до 10 миллиардов евро — после того как государства ЕС оценят, что могут передать Киеву.

Страны Евросоюза смогут присоединиться к пакету финансово или военным оборудованием, а их вклад будет пропорционален валовому национальному доходу, отмечает СМИ.

Министры иностранных дел ЕС рассмотрят пакет во время очередной встречи в Брюсселе на следующей неделе.

Военная помощь вряд ли будет одобрена государствами Евросоюза единогласно из-за позиции Венгрии, поэтому ее могут оформить от коалиции желающих стран.

Напомним, ЕС готовит военный контингент для Украины.