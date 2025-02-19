Франция созывает вторую встречу по Украине

Франция намерена провести вторую встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности в среду, но на этот раз пригласила не присутствовавшие в начале этой недели европейские страны и союзника по НАТО — Канаду. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

В частности, приглашены Норвегия, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия. По словам трех дипломатов, формат встречи будет гибридным, в том числе посредством видеосвязи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел саммит с участием глав правительств Германии, Италии, Испании, Великобритании, Дании, Польши и Нидерландов, а также президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, президента Европейского совета Антониу Кошту и генерального секретаря НАТО Марка.

В то же время, некоторые страны были недовольны тем, что эта встреча была только для избранных лидеров, а не полноценным саммитом Евросоюза.

Напомним, Зеленский и Макрон обсудили вопросы размещения контингентов партнеров.