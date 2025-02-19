В работе столичного метро произошел масштабный сбой

В работе метро Киева утром 19 февраля произошел сбой. На «красной» ветке возникли проблемы с оплатой проезда. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.

Также проблемы с турникетами фиксируют на станциях от Академгородка до Вокзальной. От станции Университет до станции Лесная, на «синей» и «зеленой» линиях турникеты работают в обычном режиме.

Оплатить за проезд можно: транспортной картой; qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой; бумажным qr-билетом.

«Все остальные виды оплаты проезда работают в обычном режиме. Специалисты Киевского метрополитена работают над устранением неисправности», — отметили в КГГА.

Напомним, в метро Киева на эскалаторе пострадал ребенок.