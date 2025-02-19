В Киев прибыл спецпредставитель США Кит Келлог

Специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщило Суспільне в среду, 19 февраля.
По приезде Келлог дал краткий комментарий журналистам. Он назвал этот визит «шансом провести хорошие потенциальные переговоры».
«Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии — слушать. Потом я вернусь в США, поговорю с президентом Трампом. Чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем», — сказал он.
Келлог добавил, что действительно верит, что «война не началась бы, будь Трамп тогда президентом».
«Он понимает, что люди страдают, понимает, какие разрушения. И мы хотим, чтобы это завершилось», — добавил он.
Напомним, Келлогг отверг идею «навязанного мира» Украине.