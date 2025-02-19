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Новости > Зеленский назвал компромисс, на который никогда не пойдет ради мирного соглашения

Зеленский назвал компромисс, на который никогда не пойдет ради мирного соглашения

Агата Кловская
19.02.25 10:10
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Зеленский назвал компромисс, на который никогда не пойдет ради мирного соглашения

Украина выступает за установление мира, основанное на предоставлении Киеву гарантий безопасности. При этом территориальная целостность Украины не обсуждается. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре, сообщает AA.

«Как страна мы хотим мира, мы стремимся к тому, чтобы война завершилась. Но, конечно, мы хотим, чтобы окончание этой войны было основано на предоставлении определенных гарантий безопасности. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были предоставлены со стороны Соединенных Штатов, Европейского союза и всей Европы, включая Турцию», — сказал он.

При этом президент подчеркнул, что Украина никогда не пойдет на компромисс относительно территориальной целостности страны.

Глава государства отметил, что «не может действовать вопреки Конституции Украины». «Мы никогда, никогда не признаем наши территории, временно оккупированные Россией, частью России. Они являются частью Украины», — подчеркнул украинский лидер.

При этом Зеленский отметил, что в Киеве «предпочли бы вернуть оккупированные Россией украинские территории дипломатическим путем».

«Потому что мы не хотим терять наших людей, люди — это самое большое богатство», — пояснил президент.

Обращаясь «ко всем посредническим сторонам, россиянам, американцам и европейцам», Зеленский подчеркнул, что Украина «хочет разрешить конфликт дипломатическим путем, без кровопролития, но никогда не поступится своей территориальной целостностью и суверенитетом».

Напомним, Зеленский назвал гарантии безопасности, которых Украина хочет от союзников.

Тэги: компромисс, мирные переговоры, Владимир Зеленский, война в Украине

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