Руководители школ Киева будут самостоятельно решать, вводить ли карантин

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский заявил, что руководители школ Киева получили право самостоятельно принимать решения о введении карантина в случае превышения эпидемиологических показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учащихся. Они смогут выбирать между переводом на дистанционное обучение или приостановкой уроков в отдельных классах, сообщает пресс-служба КГГА.

«Руководитель учебного заведения осуществляет непосредственное управление заведением и несет ответственность за его образовательную, финансово-хозяйственную и другую деятельность. Именно он принимает решение по карантину, учитывая эпидемическую ситуацию в коллективе», — говорится в сообщении.

По данным Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава, уровень заболеваемости на 1,5 раза ниже эпидемиологического порога (515,7). Заболеваемость среди детей выросла на 2,3% (9688 случаев), но среди школьников наблюдается снижение уровня заболеваемости на 14,4% (4955 случаев).

В больницы столицы за последнюю неделю госпитализированы 324 человека, в том числе 228 детей. Отмечается, что 27 человек заболели COVID-19, среди которых шесть детей.

Напомним, школы Винницы перешли на дистанционное обучение.