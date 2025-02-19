В Госдепе озвучили итоги переговоров с РФ

Делегации США и России на переговорах в Саудовской Аравии по завершению войны в Украине достигли определенных договоренностей по ряду вопросов. Об этом сказала представитель Госдепартамента США Темми Брюс, сообщает Reuters во вторник, 18 февраля.

«Одного телефонного звонка (речь идет о переговорах Трампа и Путина) и дальнейшей встречи недостаточно для установления крепкого мира. Необходимо действовать, и сегодня был сделан важный шаг вперед», — заявила она.

По словам Брюс, в ходе переговоров официальные лица США и РФ договорились:

— Создать механизм консультаций для устранения препятствий в наших двусторонних отношениях с целью принятия мер, необходимых для нормализации работы наших дипломатических миссий.

— Назначить соответствующие команды представителей высокого уровня для начала работы над прекращением конфликта в Украине в самом скором времени и таким образом, чтобы согласованное закрепилось, стало устойчивым и было приемлемым для всех сторон.

— Заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, а также для исторически сложившихся экономических и инвестиционных возможностей, которые могут появиться в результате успешного завершения конфликта в Украине.

— Оставаться вовлеченными в процесс мирного урегулирования с целью обеспечения его своевременного и продуктивного продвижения.

Напомним, накануне США и Россия провели переговоры в Саудовской Аравии.