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Новости > За сутки оккупанты потеряли еще 1300 солдат. Сводка Генштаба за 19 февраля

За сутки оккупанты потеряли еще 1300 солдат. Сводка Генштаба за 19 февраля

Агата Кловская
19.02.25 09:25
52
За сутки оккупанты потеряли еще 1300 солдат. Сводка Генштаба за 19 февраля

Российская оккупационная армия потеряла за сутки, с 18 на 19 февраля, в войне против Украины 1300 солдат. Также ВСУ уничтожили 72 артсистемы, 175 дронов и 146 единиц автотехники. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.25 ориентировочно составили:

— личного состава — около 862 390 (+1300) человек ликвидировано;

— танков — 10 120 (+19) ед.;

— боевых бронированных машин — 21 098 (+23) ед.;

— артиллерийских систем — 23 347 (+72) ед.;

— РСЗО — 1288 (+3) ед.;

— средств ПВО — 1072 (+4) ед.;

— самолетов — 370 ед.;

— вертолетов — 331 ед.;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 25 861 (+175) ед.;

— крылатых ракет — 3064 (+1) ед.;

— кораблей/катеров — 28 ед.;

— подводных лодок — 1 ед.;

— автомобильной техники и автоцистерн — 37 825 (+146) ед.;

— специальной техники — 3752 (+1) ед.

Напомним, ВСУ назвали потери России и КНДР на Курщине.

Тэги: оккупанты, потери россиян в войне

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