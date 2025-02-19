За сутки оккупанты потеряли еще 1300 солдат. Сводка Генштаба за 19 февраля

Российская оккупационная армия потеряла за сутки, с 18 на 19 февраля, в войне против Украины 1300 солдат. Также ВСУ уничтожили 72 артсистемы, 175 дронов и 146 единиц автотехники. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.25 ориентировочно составили:

— личного состава — около 862 390 (+1300) человек ликвидировано;

— танков — 10 120 (+19) ед.;

— боевых бронированных машин — 21 098 (+23) ед.;

— артиллерийских систем — 23 347 (+72) ед.;

— РСЗО — 1288 (+3) ед.;

— средств ПВО — 1072 (+4) ед.;

— самолетов — 370 ед.;

— вертолетов — 331 ед.;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 25 861 (+175) ед.;

— крылатых ракет — 3064 (+1) ед.;

— кораблей/катеров — 28 ед.;

— подводных лодок — 1 ед.;

— автомобильной техники и автоцистерн — 37 825 (+146) ед.;

— специальной техники — 3752 (+1) ед.

Напомним, ВСУ назвали потери России и КНДР на Курщине.