Британцы доказали вред мужской мастурбации

Эксперты из Оксфордского университета в Великобритании доказали, что частая мастурбация вредна для мужчин. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что мужчины, занимающиеся этим чаще семи раз в неделю, с большей вероятностью сообщают о дисфункции оргазма. При этом они, как правило, реже занимаются сексом, или, напротив, чаще представителей других категорий частоты мастурбации.

В опыте участвовали 2 034 здоровых взрослых мужчин, которые предоставили информацию о типичной еженедельной частоте мастурбации (от нуля до семи и более раз) в рамках анкеты о сексуальной функции.

Сказано, что с учетом полученных данных их поделили на группы.

Указывается, что большинство (41,2%) опрошенных мужчин большинство сообщили, что мастурбируют один-два раза в неделю. Почти четверть (21,6%) говорили, что не практикуют такой способ удовлетворения сексуальной потребности, и лишь 14,2% признались, что мастурбируют чаще четырех раз в неделю.

Информируется, что средний объем эякулята существенно не различался во всех группах.

Говорится: «Мужчины, которые мастурбировали больше всего раз в неделю (семь и более), реже сообщали о дисфункции эякуляции (12,0% против 21,0% у всех остальных вместе взятых), но чаще о дисфункции оргазма (12,0% против 5,7% у других)».

Сообщается при этом, что британцев удивили различия в уровне либидо и нестабильности половой жизни в группе частой мастурбации: подобные мужчины с большей вероятностью вступали в половые контакты очень часто (чаще семи раз в неделю) или реже обычного (один раз в неделю).

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