Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Британцы доказали вред мужской мастурбации

Британцы доказали вред мужской мастурбации

Агата Кловская
19.02.25 05:11
173
Британцы доказали вред мужской мастурбации

Эксперты из Оксфордского университета в Великобритании доказали, что частая мастурбация вредна для мужчин. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что мужчины, занимающиеся этим чаще семи раз в неделю, с большей вероятностью сообщают о дисфункции оргазма. При этом они, как правило, реже занимаются сексом, или, напротив, чаще представителей других категорий частоты мастурбации.

В опыте участвовали 2 034 здоровых взрослых мужчин, которые предоставили информацию о типичной еженедельной частоте мастурбации (от нуля до семи и более раз) в рамках анкеты о сексуальной функции.

Сказано, что с учетом полученных данных их поделили на группы.

Указывается, что большинство (41,2%) опрошенных мужчин большинство сообщили, что мастурбируют один-два раза в неделю. Почти четверть (21,6%) говорили, что не практикуют такой способ удовлетворения сексуальной потребности, и лишь 14,2% признались, что мастурбируют чаще четырех раз в неделю.

Информируется, что средний объем эякулята существенно не различался во всех группах.

Говорится: «Мужчины, которые мастурбировали больше всего раз в неделю (семь и более), реже сообщали о дисфункции эякуляции (12,0% против 21,0% у всех остальных вместе взятых), но чаще о дисфункции оргазма (12,0% против 5,7% у других)».

Сообщается при этом, что британцев удивили различия в уровне либидо и нестабильности половой жизни в группе частой мастурбации: подобные мужчины с большей вероятностью вступали в половые контакты очень часто (чаще семи раз в неделю) или реже обычного (один раз в неделю).

Ранее американцы выяснили о физической силе человека кое-что пикантное.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

Комментарии

Статьи

05.02.25 12:33

Взгляд на каменный век: жизнь, смерть и огонь в древней Украине

Автор: Александр Панько

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.02.25 09:36

В «Укрэнерго» рассказали об отключениях 19 февраля

19.02.25 09:25

За сутки оккупанты потеряли еще 1300 солдат. Сводка Генштаба за 19 февраля

19.02.25 07:15

Ученые выявили неочевидный вред стресса

19.02.25 06:07

Диетолог из США дала весьма необычный совет

18.02.25 16:41

В Боливии автобус упал с 800-метровой высоты. Погибли более 30 человек

18.02.25 15:41

Кэллог в этом месяце обсудит гарантии безопасности Украины с европейскими чиновниками, — Bloomberg

18.02.25 14:38

В Кремле озвучили позицию по Украине в ЕС и НАТО

18.02.25 13:46

КНР ждет «справедливого мирного соглашения» по Украине

18.02.25 13:21

Германия усилила Украину артиллерией и ракетами

19.02.25 09:25

За сутки оккупанты потеряли еще 1300 солдат. Сводка Генштаба за 19 февраля

18.02.25 14:38

В Кремле озвучили позицию по Украине в ЕС и НАТО

18.02.25 11:35

США и Россия начали переговоры в Саудовской Аравии

18.02.25 10:53

ЕС готовит военный контингент для Украины, — СМИ

18.02.25 10:47

США назвали цель переговоров с Россией в Саудовской Аравии

18.02.25 09:57

Зеленский сказал, когда будет готов оставить свой пост

18.02.25 09:32

Стало известно, будут ли выключать свет в Украине 18 февраля

18.02.25 09:22

Генштаб озвучил потери оккупантов на 18 февраля

17.02.25 16:46

Стало известно, когда Трамп встретится с Путиным

17.02.25 12:37

Британия может отправить войска в Украину

12.02.25 13:39

Зеленский готов произвести обмен территориями с РФ. В Кремле отказались это обсуждать

12.02.25 11:55

Мирные переговоры не приведут к завершению войны в Украине из-за упрямости Путина, — FP

13.02.25 15:38

В Минобороны рассказали, сколько добровольцы по «Контракту 18-24» будут находиться на фронте

14.02.25 16:47

Шведы поведали о небывалой пользе брокколи

14.02.25 14:58

Ученые рассказали, сколько раз должен отжиматься человек

12.02.25 09:43

В Киеве в результате ракетного удара есть жертва и пострадавшие

13.02.25 11:32

Китайцы выявили неожиданный вред от одиночества

14.02.25 16:06

Трамп дал загадочную характеристику ЕС

13.02.25 16:02

Ученые заявили, что обезвоживание ускоряет старение

14.02.25 12:02

У Трампа странно высказались по поводу украинских территорий

Фото и Видео
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В Лос-Анджелес пришли новые беды
В Лос-Анджелес пришли новые беды
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Зеленский сказал, когда закончится война
Зеленский сказал, когда закончится война
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
В Музее Второй мировой войны показали фильм об операции «Курск»
В Музее Второй мировой войны показали фильм об операции «Курск»
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди