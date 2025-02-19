Ученые выявили неочевидный вред стресса

Эксперты из университета Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) выявили неочевидный вред стресса. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что хронический стресс ухудшает восприятие звуков средней громкости (50-70 децибел), при этом не затрагивая слуховую функцию в целом.

Опыт проводили на 73 взрослых мышах обоих полов, которых подвергали стрессу, ограничивая их подвижность, а потом исследовали активность нейронов в слуховой коре.

Ученые говорят, что важным этапом исследования стало использование белого шума, который служил нейтральным фоном, не связанным с стрессовыми стимулами. После этого добавлялись звуковые сигналы разной громкости, и специалисты фиксировали реакцию нервных клеток в слуховой коре с помощью метода двухфотонной кальциевой визуализации.

Отдельное внимание исследователи уделили изменениям в активности нейронов, выражающих два ключевых белка: парвальбумин и соматостатин.

Сказано: «Эти клетки играют важную роль в процессах возбуждения и торможения в мозге. У мышей, находящихся в состоянии хронического стресса, наблюдалось снижение активности парвальбумин-экспрессирующих клеток и пирамидальных нейронов, что привело к ослаблению реакции на звуки».

В то же время, как добавляется, активность тормозных соматостатин-экспрессирующих клеток увеличивалась, что нарушало баланс между возбуждением и торможением в слуховой коре, что стало причиной снижения восприятия звуков средней громкости.

Кроме этого был проведен поведенческий тест, когда грызунов научили различать звуки разных громкостей с использованием пищевого подкрепления.

Оказалось, что мыши в условиях хронического стресса успешно различали звуки на самых крайних уровнях громкости (40-45 и 75-80 децибел), но с трудом воспринимали звуки средней громкости (50-70 децибел).

Информируется, что те звуки, которые раньше казались им громкими, теперь воспринимались как тихие, что свидетельствовало о снижении восприятия громкости. Это связывают не с повреждением слуха, а с нарушением обработки звуковой информации в слуховой коре.

Предполагается, что такое нижение чувствительности может быть адаптивной реакцией организма, направленной на сохранение энергии и ресурсов внимания для более приоритетных задач.

Резюмируется, что снижение реакции на звуки средней громкости может позволить мозгу сосредоточиться на более актуальных угрозах, таких как громкие звуки, которые часто сигнализируют о опасности.

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