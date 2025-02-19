Диетолог из США дала весьма необычный совет

Популярный диетолог из США Кэтрин Пайпер дала необычный совет. По ее словам, следует есть продукты с желатином, которые помогают сохранить эластичность, увлажненность и упругость кожи.

Поясняется, что желатин представляет собой бесцветный и безвкусный белок, получаемый из коллагена, то есть белка, содержащегося в коже, сухожилиях и костях животных.

Добавляется, что он является распространенным ингредиентом бульонов, супов, соусов и десертов, а также составляющей пищевых добавок и лекарств.

Специалист рассказала: «Так как желатин является производным коллагена, он обладает схожими характеристиками: способствует улучшению здоровья и внешнего вида кожи».

Указывается, что с возрастом кожа человека теряет эластичные волокна, а выработка коллагена замедляется, что визуально проявляется обвисанием и морщинами.

Информируется: «Исследование с участием 1 721 человека выявило, что длительный прием коллагена повышает эластичность и увлажненность кожи».

Отмечается также, что подобным полезным эффектом обладают и продукты, богатые желатином: желе, панна-котта и холодец.

Впрочем, подчеркивается, что подобной пищей не стоит увлекаться, так как это может быть сопряжено с такими рисками, как проблемы с пищеварением и аллергия.

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