Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Диетолог из США дала весьма необычный совет

Диетолог из США дала весьма необычный совет

Агата Кловская
19.02.25 06:07
144
Диетолог из США дала весьма необычный совет

Популярный диетолог из США Кэтрин Пайпер дала необычный совет. По ее словам, следует есть продукты с желатином, которые помогают сохранить эластичность, увлажненность и упругость кожи.

Поясняется, что желатин представляет собой бесцветный и безвкусный белок, получаемый из коллагена, то есть белка, содержащегося в коже, сухожилиях и костях животных.

Добавляется, что он является распространенным ингредиентом бульонов, супов, соусов и десертов, а также составляющей пищевых добавок и лекарств.

Специалист рассказала: «Так как желатин является производным коллагена, он обладает схожими характеристиками: способствует улучшению здоровья и внешнего вида кожи».

Указывается, что с возрастом кожа человека теряет эластичные волокна, а выработка коллагена замедляется, что визуально проявляется обвисанием и морщинами.

Информируется: «Исследование с участием 1 721 человека выявило, что длительный прием коллагена повышает эластичность и увлажненность кожи».

Отмечается также, что подобным полезным эффектом обладают и продукты, богатые желатином: желе, панна-котта и холодец.

Впрочем, подчеркивается, что подобной пищей не стоит увлекаться, так как это может быть сопряжено с такими рисками, как проблемы с пищеварением и аллергия.

Ранее британцы перечислили продукты, которые укрепят сердце.

Тэги: здоровье, мир, диетолог

Комментарии

Статьи

05.02.25 12:33

Взгляд на каменный век: жизнь, смерть и огонь в древней Украине

Автор: Александр Панько

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.02.25 09:36

В «Укрэнерго» рассказали об отключениях 19 февраля

19.02.25 09:25

За сутки оккупанты потеряли еще 1300 солдат. Сводка Генштаба за 19 февраля

19.02.25 07:15

Ученые выявили неочевидный вред стресса

19.02.25 05:11

Британцы доказали вред мужской мастурбации

18.02.25 16:41

В Боливии автобус упал с 800-метровой высоты. Погибли более 30 человек

18.02.25 15:41

Кэллог в этом месяце обсудит гарантии безопасности Украины с европейскими чиновниками, — Bloomberg

18.02.25 14:38

В Кремле озвучили позицию по Украине в ЕС и НАТО

18.02.25 13:46

КНР ждет «справедливого мирного соглашения» по Украине

18.02.25 13:21

Германия усилила Украину артиллерией и ракетами

19.02.25 09:25

За сутки оккупанты потеряли еще 1300 солдат. Сводка Генштаба за 19 февраля

18.02.25 14:38

В Кремле озвучили позицию по Украине в ЕС и НАТО

18.02.25 11:35

США и Россия начали переговоры в Саудовской Аравии

18.02.25 10:53

ЕС готовит военный контингент для Украины, — СМИ

18.02.25 10:47

США назвали цель переговоров с Россией в Саудовской Аравии

18.02.25 09:57

Зеленский сказал, когда будет готов оставить свой пост

18.02.25 09:32

Стало известно, будут ли выключать свет в Украине 18 февраля

18.02.25 09:22

Генштаб озвучил потери оккупантов на 18 февраля

17.02.25 16:46

Стало известно, когда Трамп встретится с Путиным

17.02.25 12:37

Британия может отправить войска в Украину

12.02.25 13:39

Зеленский готов произвести обмен территориями с РФ. В Кремле отказались это обсуждать

12.02.25 11:55

Мирные переговоры не приведут к завершению войны в Украине из-за упрямости Путина, — FP

13.02.25 15:38

В Минобороны рассказали, сколько добровольцы по «Контракту 18-24» будут находиться на фронте

14.02.25 16:47

Шведы поведали о небывалой пользе брокколи

14.02.25 14:58

Ученые рассказали, сколько раз должен отжиматься человек

12.02.25 09:43

В Киеве в результате ракетного удара есть жертва и пострадавшие

13.02.25 11:32

Китайцы выявили неожиданный вред от одиночества

14.02.25 16:06

Трамп дал загадочную характеристику ЕС

13.02.25 16:02

Ученые заявили, что обезвоживание ускоряет старение

14.02.25 12:02

У Трампа странно высказались по поводу украинских территорий

Фото и Видео
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В Лос-Анджелес пришли новые беды
В Лос-Анджелес пришли новые беды
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Зеленский сказал, когда закончится война
Зеленский сказал, когда закончится война
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
В Музее Второй мировой войны показали фильм об операции «Курск»
В Музее Второй мировой войны показали фильм об операции «Курск»
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди