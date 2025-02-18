В Боливии автобус упал с 800-метровой высоты. Погибли более 30 человек

Более 30 человек погибли в результате аварии на горной дороге в Боливии. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало с высоты почти 800 метров. Авария произошла между городами Потоси и Оруро в районе Йокалла.

В результате ДТП погибли более 30 человек, еще 14 — получили ранения, в том числе четверо детей. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В Боливии дороги известны своей опасностью, особенно в горных районах. В ДТП в стране ежегодно гибнет в среднем 1400 человек.

Напомним, в Перу автобус сорвался в семидесятиметровую пропасть.