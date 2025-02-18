Кэллог в этом месяце обсудит гарантии безопасности Украины с европейскими чиновниками, — Bloomberg

Специальный посланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог в ближайшие дни встретится с европейскими чиновниками. Обсуждение будет сосредоточено на гарантиях безопасности для Украины и участии Европы в мирных переговорах. Об этом сообщает Bloomberg.

Администрация президента США Дональда Трампа ищет пути для усиления гарантий безопасности для Украины, привлекая к процессу своих европейских союзников. Вопросы касаются вклада Европы в сдерживание России и возможного участия войск ЕС в рамках будущих мирных соглашений.

США стремятся узнать, насколько готовы европейские партнеры предоставлять свои вооруженные силы для поддержания мира в Украине, а также какие ресурсы они могут предложить для усиления переговорных позиций Киева.

Специальный посланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог, должен встретиться с европейскими чиновниками для обсуждения этих вопросов в ближайшие дни. По словам европейских дипломатов, Кэллог собирается собрать мнения союзников перед тем, как представить варианты президенту.

Обсуждения стали более актуальными после того, как лидеры ЕС были удивлены намерениями Трампа начать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Вскоре после этого планируется встреча официальных лиц США и России в Саудовской Аравии.

Европейские лидеры, со своей стороны, рискуют оказаться в стороне от процесса, который может существенно повлиять на баланс безопасности на континенте в будущем. На этой неделе группа европейских политиков соберется в Париже, чтобы выработать совместный ответ на действия США.

Среди возможных решений — новый большой оборонный пакет для Украины. Великобритания также готова оказать свою поддержку, и премьер-министр Кир Стармер пообещал направить британские миротворческие войска в Украину, если это будет необходимо для мирного урегулирования.

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал европейских лидеров серьезно отнестись к укреплению оборонного потенциала континента, чтобы эффективно противостоять угрозам со стороны России.

Он отметил, что Польша не будет отправлять свои войска на Украину, но предложит материально-техническую поддержку тем странам, которые возьмут на себя миротворческую роль.

США также усиливают давление на Россию, обратившись к своим союзникам с просьбой предоставить дополнительное оборудование для Украины и более эффективно обеспечивать соблюдение санкций, направленных против России и ее партнеров.

Кроме того, США хотят узнать, смогут ли европейские страны предоставить Украине доступ к большему количеству рынков, если она продолжит движение в сторону членства в ЕС.

Напомним, Келлогг отверг идею «навязанного мира» Украине.