Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Кэллог в этом месяце обсудит гарантии безопасности Украины с европейскими чиновниками, — Bloomberg

Кэллог в этом месяце обсудит гарантии безопасности Украины с европейскими чиновниками, — Bloomberg

Агата Кловская
18.02.25 15:41
53
Кэллог в этом месяце обсудит гарантии безопасности Украины с европейскими чиновниками, — Bloomberg

Специальный посланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог в ближайшие дни встретится с европейскими чиновниками. Обсуждение будет сосредоточено на гарантиях безопасности для Украины и участии Европы в мирных переговорах. Об этом сообщает Bloomberg.

Администрация президента США Дональда Трампа ищет пути для усиления гарантий безопасности для Украины, привлекая к процессу своих европейских союзников. Вопросы касаются вклада Европы в сдерживание России и возможного участия войск ЕС в рамках будущих мирных соглашений.

США стремятся узнать, насколько готовы европейские партнеры предоставлять свои вооруженные силы для поддержания мира в Украине, а также какие ресурсы они могут предложить для усиления переговорных позиций Киева.

Специальный посланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог, должен встретиться с европейскими чиновниками для обсуждения этих вопросов в ближайшие дни. По словам европейских дипломатов, Кэллог собирается собрать мнения союзников перед тем, как представить варианты президенту.

Обсуждения стали более актуальными после того, как лидеры ЕС были удивлены намерениями Трампа начать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Вскоре после этого планируется встреча официальных лиц США и России в Саудовской Аравии.

Европейские лидеры, со своей стороны, рискуют оказаться в стороне от процесса, который может существенно повлиять на баланс безопасности на континенте в будущем. На этой неделе группа европейских политиков соберется в Париже, чтобы выработать совместный ответ на действия США.

Среди возможных решений — новый большой оборонный пакет для Украины. Великобритания также готова оказать свою поддержку, и премьер-министр Кир Стармер пообещал направить британские миротворческие войска в Украину, если это будет необходимо для мирного урегулирования.

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал европейских лидеров серьезно отнестись к укреплению оборонного потенциала континента, чтобы эффективно противостоять угрозам со стороны России.

Он отметил, что Польша не будет отправлять свои войска на Украину, но предложит материально-техническую поддержку тем странам, которые возьмут на себя миротворческую роль.

США также усиливают давление на Россию, обратившись к своим союзникам с просьбой предоставить дополнительное оборудование для Украины и более эффективно обеспечивать соблюдение санкций, направленных против России и ее партнеров.

Кроме того, США хотят узнать, смогут ли европейские страны предоставить Украине доступ к большему количеству рынков, если она продолжит движение в сторону членства в ЕС.

Напомним, Келлогг отверг идею «навязанного мира» Украине.

Тэги: война в Украине, гарантии безопасности, Кит Келлог

Комментарии

Статьи

05.02.25 12:33

Взгляд на каменный век: жизнь, смерть и огонь в древней Украине

Автор: Александр Панько

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.02.25 14:38

В Кремле озвучили позицию по Украине в ЕС и НАТО

18.02.25 13:46

КНР ждет «справедливого мирного соглашения» по Украине

18.02.25 13:21

Германия усилила Украину артиллерией и ракетами

18.02.25 12:31

Коллегия Еврокомиссии приедет в Украину

18.02.25 11:42

В Киеве растет количество заболевших гриппом и ОРВИ

18.02.25 11:35

США и Россия начали переговоры в Саудовской Аравии

18.02.25 10:53

ЕС готовит военный контингент для Украины, — СМИ

18.02.25 10:47

США назвали цель переговоров с Россией в Саудовской Аравии

18.02.25 10:13

В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек

18.02.25 14:38

В Кремле озвучили позицию по Украине в ЕС и НАТО

18.02.25 11:35

США и Россия начали переговоры в Саудовской Аравии

18.02.25 10:53

ЕС готовит военный контингент для Украины, — СМИ

18.02.25 10:47

США назвали цель переговоров с Россией в Саудовской Аравии

18.02.25 09:57

Зеленский сказал, когда будет готов оставить свой пост

18.02.25 09:32

Стало известно, будут ли выключать свет в Украине 18 февраля

18.02.25 09:22

Генштаб озвучил потери оккупантов на 18 февраля

17.02.25 16:46

Стало известно, когда Трамп встретится с Путиным

17.02.25 12:37

Британия может отправить войска в Украину

17.02.25 11:49

Трамп сказал, будет ли Зеленский участвовать в переговорах с РФ

12.02.25 13:39

Зеленский готов произвести обмен территориями с РФ. В Кремле отказались это обсуждать

12.02.25 11:55

Мирные переговоры не приведут к завершению войны в Украине из-за упрямости Путина, — FP

13.02.25 15:38

В Минобороны рассказали, сколько добровольцы по «Контракту 18-24» будут находиться на фронте

14.02.25 14:58

Ученые рассказали, сколько раз должен отжиматься человек

14.02.25 16:47

Шведы поведали о небывалой пользе брокколи

12.02.25 09:43

В Киеве в результате ракетного удара есть жертва и пострадавшие

11.02.25 16:09

Бразильцы выявили еще одну опасность алкоголя для мужчин

12.02.25 09:03

Трамп сделал новое заявление по поводу завершения войны в Украине

13.02.25 11:32

Китайцы выявили неожиданный вред от одиночества

12.02.25 06:41

Британцы перечислили продукты, которые укрепят сердце

Фото и Видео
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В Лос-Анджелес пришли новые беды
В Лос-Анджелес пришли новые беды
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Зеленский сказал, когда закончится война
Зеленский сказал, когда закончится война
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
Атака на Киевщину: ОВА показала последствия
В Музее Второй мировой войны показали фильм об операции «Курск»
В Музее Второй мировой войны показали фильм об операции «Курск»
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди