В Кремле озвучили позицию по Украине в ЕС и НАТО

В Москве считают суверенным правом любого государства вступление в Евросоюз, в том числе и Украины, а в отношении военных альянсов — другой подход. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 18 февраля.

Так, отвечая на вопрос относительно отношения РФ к возможному вступлению Украины в ЕС, Песков сказал: «Это суверенное право любой страны. Речь идет об экономических интеграционных процессах. Здесь, конечно, никто не может ничего диктовать другой стране, и мы не собираемся этого делать».

«Но совсем другая позиция, конечно, по вопросам, связанным с безопасностью, с оборонными и военными альянсами. Там уже у нас подход другой, и он всем хорошо известен», — добавил он.

Напомним, Украину могут пригласить в НАТО в случае нарушения РФ перемирия.