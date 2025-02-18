Глава МИД Китая заявил, что Пекин поддерживает все усилия по восстановлению мира в Украине и надеется на достижение справедливого соглашения по урегулированию «украинского кризиса», как в КНР называют развязанную Россией войну. Об этом он заявил на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой на полях Мюнхенской конференции безопасности, сообщает МИД КНР.

По его словам, Пекин всегда выступал за мирное урегулирование конфликта на основе четырех принципов:

— уважения к суверенитету,

— соблюдение Устава ООН,

— использование мирных методов для разрешения разногласий,

— «учет законных обеспокоений безопасности каждой из сторон» (намек на идеологему российской пропаганды о якобы «угрозах» для РФ).

«Китай будет продолжать соблюдать эти принципы и в дальнейшем будет играть конструктивную роль в политическом урегулировании „кризиса“ и установлении мира», — заверил китайский чиновник.

Напомним, Китай сделал заявление по поводу завершения войны в Украине.