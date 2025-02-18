Германия усилила Украину артиллерией и ракетами

Германия передала Украине большой пакет оружия, включающий в себя самоходные артиллерийские установки, ракеты для ПВО и много разных боеприпасов. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте правительства ФРГ.
В новый пакет помощи вошли:
— 56 бронемашин с усиленной защитой от засады MRAP;
— боеприпасы для танков Leopard 1;
— боеприпасы для БМП Marder;
— 41 тыс. боеприпасов для зенитных танков Gepard;
— ракеты для IRIS-T SLM;
— ракеты для IRIS-T SLS;
— 4 самоходные артиллерийские установки Zuzana 2;
— 50 тыс. снарядов калибра 155-мм;
— 2 тыс. снарядов калибра 122-мм;
— 300 дронов типа HF-1;
— 51 разведывательный дрон VECTOR с запчастями;
— 245 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
— 29 разведывательных дронов SONGBIRD;
— 14 разведывательных дронов HORNET;
— 2 танка для разминирования WISENT 1;
— 16 минных плугов;
— 8 автомобилей для охраны границы;
— 645 лазерных дальномеров;
— 74 тыс. 44-мм патронов;
— 100 пулеметов MG5;
— 2 915 штурмовых винтовок HK 416;
— 900 штурмовых винтовок MK 556;
— 64 высокоточные винтовки HLR 338 с 314 000 патронами;
— 20 винтовок CR 308;
— 73 штурмовые винтовки AK-47;
— более 60 млн патронов для огнестрельного оружия.
Кроме того, передано 27 800 шерстяных одеял, 766 спальных мешков и 37 200 турникетов.
Напомним, Британия объявила о новом пакете для Украины.