Германия усилила Украину артиллерией и ракетами

Германия передала Украине большой пакет оружия, включающий в себя самоходные артиллерийские установки, ракеты для ПВО и много разных боеприпасов. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте правительства ФРГ.

В новый пакет помощи вошли:

— 56 бронемашин с усиленной защитой от засады MRAP;

— боеприпасы для танков Leopard 1;

— боеприпасы для БМП Marder;

— 41 тыс. боеприпасов для зенитных танков Gepard;

— ракеты для IRIS-T SLM;

— ракеты для IRIS-T SLS;

— 4 самоходные артиллерийские установки Zuzana 2;

— 50 тыс. снарядов калибра 155-мм;

— 2 тыс. снарядов калибра 122-мм;

— 300 дронов типа HF-1;

— 51 разведывательный дрон VECTOR с запчастями;

— 245 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;

— 29 разведывательных дронов SONGBIRD;

— 14 разведывательных дронов HORNET;

— 2 танка для разминирования WISENT 1;

— 16 минных плугов;

— 8 автомобилей для охраны границы;

— 645 лазерных дальномеров;

— 74 тыс. 44-мм патронов;

— 100 пулеметов MG5;

— 2 915 штурмовых винтовок HK 416;

— 900 штурмовых винтовок MK 556;

— 64 высокоточные винтовки HLR 338 с 314 000 патронами;

— 20 винтовок CR 308;

— 73 штурмовые винтовки AK-47;

— более 60 млн патронов для огнестрельного оружия.

Кроме того, передано 27 800 шерстяных одеял, 766 спальных мешков и 37 200 турникетов.

Напомним, Британия объявила о новом пакете для Украины.